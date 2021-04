Toulouse : Belles Gamelles fêtent déjà son premier anniversaire

Partager Facebook

Initiée par un collectif de 35 chefs toulousains, en mars 2020 lors du premier confinement, dès le début de la crise du COVID19, l’association Belles Gamelles poursuit son action au service de la solidarité alimentaire pour son premier anniversaire.

Ainsi, depuis sa création et grâce à l’engagement sans faille de 300 bénévoles qui se relaient chaque jour, l’association a permis la distribution de 35 000 repas et près de 18 000 sandwichs.

Dans un contexte où la précarité gagne chaque jour du terrain, Belles Gamelles apporte une réponse tournée vers la qualité et l’équilibre alimentaires. Grâce aux chefs, aux bénévoles et aux donateurs engagés quotidiennement dans l’action, 1000 repas et 400 sandwichs sortent chaque semaine des cuisines des Belles Gamelles avec un objectif : le réconfort.

« Belles Gamelles est un complément, un petit plus à l’action déjà existante sur le terrain, menée par l’ensemble des associations de l’aide alimentaire. La qualité est notre ADN, notre raison d’être et elle signifie beaucoup, surtout dans les moments difficiles. En offrant des repas de qualité, concoctés par des chefs et réalisés à partir de produits locaux, c’est une manière d’apporter un peu de réconfort aux personnes qui subissent chaque jour la précarité alimentaire. C’est un premier pas vers la reconstruction de soi ». Simon Carlier, Président de Belles Gamelles et Chef du restaurant Solides.

En une année, l’association a grandi et s’est structurée. En s’implantant au Grand Marché MIN Toulouse Occitanie, dans un laboratoire de 300m2 , Belles Gamelles pérennise ainsi son action solidaire. « Le Grand Marché, c’est la genèse de notre histoire. C’est un lieu qui facilite notre approvisionnement en produits frais, de qualité et locaux. C’est aussi un concentré de solidarité et d’entraide qui nous permet d’être toujours plus réactifs face à la demande ». Alexandre Foks, Directeur de Belles Gamelles.

Dans sa volonté de s’inscrire durablement dans une économie sociale et solidaire, Belles Gamelles développe depuis deux mois la participation des bénéficiaires de l’aide alimentaire à la préparation des repas.

Elle contribue à redonner confiance aux bénéficiaires mais aussi, à faire découvrir un métier. Une convention de partenariat en faveur de l’insertion sociale et professionnelle a d’ailleurs été signée le 25 mars dernier avec France Horizon, Pôle Emploi, ANRH, l’école Cuisine Mode d’Emploi(s) et le Grand Marché pour consolider cette action.