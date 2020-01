Michel Drucker en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Michel Drucker présentera son deuxième seul en scène, » De vous à moi », à la Comédie de Toulouse ces jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020.

Pendant deux saisons de tournées et une longue série au Théâtre des Bouffes Parisiens, Michel Drucker a enchanté le public avec son premier spectacle « Seul avec vous ». Là, s’est révélé son incroyable talent de conteur, son humour sensible et délicat, son goût pour les anecdotes pleines de saveur, son amour infini pour ce métier et tous ceux qui y consacrent leur vie. Il lui reste tant de choses étonnantes, émouvantes et bien sur délicieusement drôles à nous dire qu’un deuxième spectacle a vu forcément le jour.

Michel Drucker a donc écrit le spectacle « De vous à moi » pour se raconter et raconter de nouveau de nombreuses anecdotes avec un sens de l’humour précieux. Rendez-vous pour deux soirées toulousaines à la Comédie.

Michel Drucker – » De vous à moi »

Jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020

La Comédie de Toulouse

réservations : 05 34 44 16 70