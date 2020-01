Nothing Left To Say d’Imagine Dragons réalisé par des toulousains !

Imagine Dragons a choisi une production et une réalisation toulousaine pour illustrer “Nothing Left To Say”, chanson extraite de leur premier album studio « Night Visions » (2012). Un projet vidéo artistique crée par une production Toulousaine : Master Films et réalisé par Patrick Foch (toulousain également).

Dans une démarche rare, voir unique, huit ans après la sortie du titre “Nothing Left To Say”, le groupe de rock le plus populaire de sa décennie, tombe sous le charme du projet et dévoile la vidéo sur sa chaîne Youtube officielle avec presque un million de vues en quelques jours.

Ce projet a débuté il y a un an, au sein du LAB by Master Films, la cellule créative de la société de production basée à Paris et Toulouse, lorsque le réalisateur Patrick Foch propose un court métrage artistique au son du titre “Nothing Left To Say”. “C’est une belle aventure et une rencontre artistique incroyable avec le groupe. Je suis honoré d’avoir pu proposer ce projet au groupe et qu’ils aient apprécié mon travail” explique le réalisateur.

Rapidement les contacts sont pris avec le groupe américain pour envisager l’utilisation de la chanson dans un cadre totalement artistique et indépendant. Imagine Dragons a un véritable coup de cœur pour le travail réalisé et propose de partager la vidéo sur tous ses comptes officiels afin de promouvoir le clip, concrétisant la formidable rencontre artistique entre le réalisateur, la production française et le groupe de Las Vegas !

Le film met à l’honneur les performances exceptionnelles des danseurs Léa Salomon et Gaël Rougegre autour d’une chorégraphie imaginée par Deborah Torres Garguilo.