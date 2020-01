Hypno5e en concert ce jeudi au Connexion Live

Partager Facebook

L’association Noiser présente le concert de Hypno5e ce jeudi 23 janvier au Connexion Live de Toulouse.

Hypno5e vient du sud, du coté de Montpellier, composé de 4 membres ils existent depuis 2003. Après une première démo (H492053) le groupe rejoint Murmurlement (association organisant des concerts sur Montpellier où l’on retrouve également Scorch). Le groupe sortira un nouvel EP en 2005 (Manuscrit Côté ms408) qui les fera un peu plus remarquer.

C’est finalement début 2007 que le groupe sort son album (Des deux l’une est l’autre) de façon nationale (l’album étant sorti un peu plus tôt fin 2006); compilant le travail des dernières années il permet au groupe de remettre au goût du jour ses compos et de préparer un second album.

Musicalement difficile de coller une étiquette à Hypno5e, le groupe jouant assurément du métal mais suffisamment destructuré pour ne pas être enfermé dans une petite boite stylistique. Le groupe aime proposer un univers complet (visuel, musical, …) et agrémente ses morceaux de nombreuses références littéraires ou cinématographiques. On pourra rapprocher Hypno5e de groupes comme Psykup ou Gojira, de par leur approche de la musique mais aussi via les compositions. En 2012 sort l’excellent Acid Mist Tomorrow. Il se sera suivi 4 ans plus tard par Shores Of The Abstract Line, qui, enfonce définitivement le clou et installe Hypno5e comme un groupe définitivement à part.

Hypno5e en concert

Le 23 janvier 2020

Connexion Live Toulouse

www.facebook.com/noiserasso