Mercredi, le groupe Resolve en concert à Toulouse

Le groupe Resolve investit le Connexion Live pour un concert ce mercredi 11 octobre.

Depuis la sortie de leur premier album Between Me and The Machine (Arising Empire) en novembre 2021, Resolve s’est imposé comme l’un des groupes de metalcore français les plus prometteurs de sa génération.

Portés par la voix unique d’Anthony Diliberto, les lyonnais ont su faire parler d’eux grâce aux mélodies imparables de morceaux comme Seasick Sailor ou Forever Yours, allant même jusqu’à co-écrire l’énorme Self Made Black Hole des monstres phocéens Landmvrks.

L’année écoulée a vu Resolve écumer les routes de France, Europe et Angleterre en rassemblant toujours plus d’adeptes autour de leur metalcore hybride, frais et explosif. Rendez-vous ce mercredi 11 octobre au Connexion Live.