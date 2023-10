Plus de 150 000 personnes au Stadium de Toulouse pour la Coupe du Monde de Rugby

Partager Facebook

Les matchs au Stadium de Toulouse sont terminés dans cette Coupe du Monde de Rugby, et c’est un succès avec 158 089 spectateurs pour cinq rencontres dont la victoire du Portugal face au Fidji.

Du 10 septembre au 8 octobre, le Stadium de Toulouse Métropole a accueilli 5 matches de la Coupe du Monde de rugby 2023 avec 158 089 spectateurs au compteur. Soit une moyenne de 31 617 spectateurs par match, avec une arène toulousaine quasiment pleine à chaque rencontre.

La pelouse en état

Concernant la pelouse, de l’avis des acteurs en présence, elle n’a pas démérité puisqu’elle a été reconnue une des meilleures de la compétition dont elle sort en bon état.

En conséquence, en concertation avec le TFC, qui a également disputé deux rencontres dans l’intervalle, Toulouse Métropole a décidé de la garder et de ne pas la replaquer. Un protocole particulier d’intervention et de suivi a été mis en place pour qu’elle soit fin prête pour les prochaines rencontres, à commencer par le prochain match du TFC le 22 octobre.

» Toulouse a été très fière d’accueillir 5 rencontres de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Nous aurons vibré durant ces 5 matchs, jusqu’au dernier rendez-vous entre les Fidji et le Portugal dimanche 8 octobre. Quel bonheur que de voir le XV portugais se révéler aux yeux du monde dans la Capitale de l’Ovalie ! Au terme de ce formidable dernier rendez-vous, je tiens à remercier nos agents de la Métropole qui ont contribué, par leur professionnalisme, à faire du Stadium de Toulouse une arène sportive à la hauteur des attentes de ce grand événement international, en termes de sécurité, de mobilités et de qualité d’accueil. Maintenant, j’appelle les Toulousaines et les Toulousains à prolonger le partage au Village Rugby, ouvert dès ce week-end pour les ¼ de finale et soutenir, ensemble, le XV de France dimanche face à l’Afrique du Sud. L’aventure continue ! » déclare Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole.