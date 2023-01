Mercato : Vincent Sierro s’engage avec le Toulouse FC

Partager Facebook

Après les arrivées de Warren Kamanzi et Gabriel Suazo, c’est au tour de Vincent Sierro de s’engager avec le Toulouse FC cet hiver.

Le milieu de terrain arrive en provenance des Young Boys de Berne, actuels leaders de la Super League suisse s’engage avec Toulouse après trois ans et demi passés sous les couleurs suisses. Des couleurs qu’il a défendues à 119 reprises, pour 13 buts inscrits et 6 passes décisives réalisées, connaissant le bonheur de soulever deux titres de champion de Suisse (2020, 2021) et une coupe de Suisse (2020) avec le club de la capitale.

A 27 ans, le milieu de terrain suisse s’apprête donc à découvrir un troisième championnat, la Ligue 1 Uber Eats, après la Super League et la Bundesliga.