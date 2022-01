Melissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg de retour dans Toulousain 2 !

Partager Facebook

À partir de ce jeudi 13 janvier et jusqu’au 25 février, le Trio « Toulousain », à la tête de la Direction artistique du Studio55, propose de venir découvrir le 2ème opus de son spectacle…« Toulousain » !

Parce qu’il a encore pas mal de trucs à dire, le Trio infernal composé de Melissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg, reprend du service pour continuer à égratigner les us et coutumes de la région et ajoute à son spectacle de nouveaux thèmes… Promis, ils ne chambreront ni les tarnais, ni les mecs d’Airbus… Ils le jurent (Sur la tête d’un bordelais).

Depuis 10 ans, le trio a créé pas moins de 8 spectacles et réuni plus de 200 000 spectateurs (Paris, Toulouse, Avignon). Très présents sur les réseaux sociaux, ils inventent la websérie « Toulousain » qui comptabilisera au total 3 millions de vue. C’est pendant le confinement que les comédiens créeront un lien particulier avec le public, notamment grâce à la « Famille parfaite » de Mélissa et Fred. Leurs vidéos (12 épisodes) tournées pendant le confinement ont comptabilisé plus de 50 millions de vues. Ils comptent à ce jour, via leurs différents comptes, 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux.

Les revoilà dans leur théâtre pour plusieurs représentations du très attendu Toulousain 2 !

Les Toulousains 2

Studio55

Plus de dates et billetterie au www.studio-55.fr