Vidéo – « Lost Found Love » le nouveau titre de Cats On Trees

Les toulousains de Cats On Trees ont dévoilé « Lost Found Love » un nouvel extrait de l’album « Alie » prévu pour le 28 janvier 2022.

En juin 2021, Nina Goern et Yohan Hennequin signaient leur retour avec le titre « Please Please Please » annonciateur d’un futur album. L’héritier de Neon, datant de 2018, sortira donc le 28 janvier prochain. Et pour patienter avant l’arrivée de « Alie », Cats On Trees nous offre le titre « Lost Found Love ».

Pour rappel, le groupe sera en concert au Bikini de Toulouse le 8 avril 2022 pour notre plus grand plaisir !