Le concert de Ico à Toulouse reporté

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le concert prévu à la rentrée du rappeur Ico est reporté au 26 mars 2021 au Rex de Toulouse.

Suite à l’incertitude concernant la réouverture des salles de concert face à la pandémie de COVID-19, le concert d’ICO initialement prévu le 26 mars à 20h00 au Rex de Toulouse puis reporté au 24 septembre 2020 est contraint d’être de nouveau décalé. Ainsi, le concert se tiendra finalement le vendredi 26 mars 2021 à 20h00 au Rex de Toulouse. Les anciens billets restent valables pour cette nouvelle date.

A seulement 25 ans, Ico est déjà un auteur et beatmaker bruxellois confirmé. En 2014, il a travaillé en collaboration avec le label de Vangarde. Cette signature lui a permis de décrocher son premier disque de platine grâce à sa production sur le dernier album de Loïc Nottet : Selfocracy. Par la suite, Ico décide de se lancer dans une carrière de chanteur en se produisant lui-même. En 2017, il débarque avec le projet «ICO», suivi de la série de freestyle «Dis pas Wallah». Cette année, Ico lance une nouvelle série de morceaux : «Les Capsules». Ces projets connaissent un franc succès et de jour en jour ne font qu’accroitre sa notorieté auprès de sa génération. Ico est déterminé à se faire une place auprès des artistes de son époque et promet d’être le nouveau talent du hip-hop belge .

Infos et réservations : www.bleucitron.net