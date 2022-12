Marc Fraize est Madame Fraize à Blagnac cette semaine !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Monsieur Fraize devient Madame Fraize dans un spectacle éponyme à découvrir du 14 au 16 décembre au Petit Théâtre Saint-Exupère Blagnac.

Révélé au grand public par l’émission « On n’demande qu’à en rire », Monsieur Fraize a fêté ses 20 ans de scène. Clown lunaire, qui provoque l’hilarité par l’expression de son ahurissement face à la cruauté du monde, il se métamorphose et rencontre enfin l’âme soeur… Longs gants roses, Madame Fraize apparaît et rayonne dans sa robe verte et fendue. Elle chante l’amour. Ses mèches rebiquent, coiffure rétro. Elle évoque les petits riens de la vie à deux, cette lutte d’être en couple, le bonheur aussi. Les bonheurs, surtout. Elle enchante, souriante dans sa gestuelle hypnotique, sensuelle, ambiguë toujours. Quelques notes de piano et des larmes, une chanson espagnole, Madame Fraize crée une bulle poétique, parenthèse de douceur et de joie dans un monde fatigué. Un spectacle résolument positif, drôle et poétique !

Infos : www.odyssud.com