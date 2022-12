Avant-Première : Gérard Jugnot présente son nouveau film à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’acteur et réalisateur Gérard Jugnot sera présent au CGR Blagnac, près de Toulouse, le samedi 17 décembre à 17h pour présenter son nouveau film « Le Petit Piaf ».

Gérard Jugnot revient à la réalisation avec un nouveau long métrage prévu pour le 21 décembre dans les salles obscures. Devant la caméra, il retrouve Marc Lavoine, Stéfi Celma mais aussi le jeune Soan Arhimann dans le rôle de Nelson.

Le Film « Le Petit Piaf » raconte l’histoire de Nelson, 10 ans, qui rêve de devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en berne, est en tournée sur l’île. Mais le courant passe difficilement entre Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson fier et obstiné. Leur seul point commun, l’amour du chant. Sera-t-il assez fort pour les rapprocher ? Assez fort pour que Nelson renoue avec sa mère et que Pierre retrouve l’envie de ses débuts ?

Gérard Jugnot sera présent au CGR Blagnac pour une avant-première le 17 décembre prochain. Plus d’infos : https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/