Marc-Antoine Lebret de retour en 2020 et 2021 à Toulouse

Complet le jeudi 06 février 2020 à 20h30 au Casino Barrière, Marc-Antoine Lebret reviendra à Toulouse le jeudi 06 mai 2021.

Dans ce show inédit qui évolue chaque jour pour coller à l’actu, Marc-Antoine le Bret livre une grande performance à travers les imitations qui l’ont fait connaître (Ruquier, Hanouna, Macron etc.) mais aussi de nouvelles voix comme M’Bappé, Castaner, Mika et plus de 60 autres ! Télévision, Internet, féminisme, pesticides, dictature du buzz : du Pape à Jean-Claude Van Damme, de fou rires en rires de fous Marc-Antoine fait l’état des lieux !

On peut aussi retrouver Marc-Antoine Le Bret sur France 2 dans les Enfants de la télé ou encore dans la matinale de RFM !

Marc-Antoine Lebret en spectacle

Jeudi 06 février 2020 (complet)

Jeudi 06 mai 2021

Casino Barrière Toulouse

www.box.fr ou au 05 34 31 10 00