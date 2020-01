La chanteuse Clarika sera en concert ce soir à la Salle Nougaro

Partager Facebook

Mardi 14 janvier 2020, la chanteuse Clarika présentera son nouvel album » A la lisière » à la Salle Nougaro.

Pour son nouvel album, À la lisière, Clarika renoue avec son complice de toujours, Florent Marchet qui ici arrange et compose l’essentiel des chansons. Assisté de François Poggio qui coréalise une partie de cet album au long cours, le trio s’est installé pendant plusieurs mois dans le studio de Florent Marchet pour enregistrer onze nouveaux titres.

On y retrouve l’écriture unique de Clarika. Cette manière bien à elle de mêler humour et gravité, d’explorer l’intime, ses failles et les nôtres tout en restant connectée au monde qui l’entoure. Sur scène, fragile, touchante, rock, Clarika accompagnée de ses musiciens nous livre ses nouvelles chansons.

Clarika en concert

Mardi 14 janvier 2020

La Salle Nougaro