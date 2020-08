Marathon Jurassic World au CGR Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le CGR Blagnac propose une soirée spéciale autour de la suite de la saga culte ce 13 aout dès 17h30.

En 1993, Steven Spielberg nous embarquait sur une île pour découvrir un monde unique avec Jurassic Park. Après une première trilogie, Universal relance la franchise en 2015 avec le réalisateur Colin Trevorrow. Et c’est un nouveau succès pour la saga. en 2018, c’est Juan Antonio Bayona qui offre une suite à Jurassic World avec « Fallen Kingdom ». Encore un succès en attendant un troisième volet pour l’an prochain avec toujours Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et le retour des acteurs cultes Sam Neil, Laura Dern et Jeff Goldblum.

Pour le moment, redécouvrez les deux premiers Jurassic World ce 13 aout au CGR Blagnac.

Infos et réservation : https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/evenement/1872391-soiree-jurassic-world