Malik Djoudi, Peter Von Poehl, Arnaud Rebotini, Prattseul…la belle programmation de l’Ellipse Festival !

Du 23 au 26 septembre 2021, l’Ellipse Festival prend place au Metronum de Toulouse avec une programmation passionnante.

Après une quatrième édition qui a du se réinventer en 2020, l’Ellipse Festival signe son grand retour à la rentrée. Pendant quatre jours, des artistes locaux, francophones ou internationaux se succéderont sur scène dans des univers allant de la pop à la folk en passant par le rock et l’electro.

Et pour signer un retour en grand forme, il faut envoyer de beaux noms.C’est le cas. Ainsi on pourra découvrir Malik Djoudi, This is the Rit, Peter Von Poehl, Amazon Aretha, En Attendant Ana, Arnaud Rebotini, Oiseaux Tempete et nos chouchous : Maxwell Farrington & le Superhomard, Prattseul, Edgar Mauer et Joye.



Le programme jour par jour :

JOUR 1 : JEUDI 23 SEPTEMBRE

Amazing Aretha !

soirée hommage à la reine de la soul

Concert de l’orchestre Natural Woman Band avec la venue exceptionnelle du chanteur Faada Freddy

Diffusion du concert live d’Aretha Franklin « Amazing Grace ».

JOUR 2 : VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Edgar Mauer indie pop atmosphérique

This Is The Kit folk rock

Prattseul rock

Arnaud Rebotini électro

JOUR 3 : SAMEDI 25

SEPTEMBRE

JOYE électro pop

En Attendant Ana rock

Malik Djoudi pop

Oiseaux Tempête ciné-concert

JOUR 4 : DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

14h : Ateliers d’initiation à la musique

18h : EllipseChoir (chorale pop) avec le chanteur Peter Von Poehl

Peter Von Poehl pop

Maxwell Farrington & le SuperHomard rock&folk

