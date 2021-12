Makala en concert en 2022 à Toulouse !

Partager Facebook

Le 16 mars 2022, Makala présentera son nouvel album au Rex de Toulouse.





Sur scène il est difficile de faire plus intense. Makala qui chante sa liberté depuis toujours défendra son nouvel album dès le printemps 2022. Par respect pour son art et pour son public, Makala, uniquement accompagné de son DJ, Sebastien Loopes, donnera tout ce qu’il peut et plus encore pour que chaque personne présente reparte avec ce sentiment d’avoir assisté à un concert légendaire.

L’histoire est en route, êtes vous prêt à la voir passer par le Rex de Toulouse le 16 mars 2022 ?

Réservations : www.bleucitron.net