Madame Web, Maison de Retraite 2, Bob Marley…que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine, de belles sorties en salle avec Madame Web, Maison de Retraite 2, Vivants, le Molière Imaginaire, Bob Marley et la comédie familiale Chien et Chat.

Madame Web de S.J. Clarkson

Avec Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor

Cassandra Web est une ambulancière de Manhattan qui serait capable de voir dans le futur. Forcée de faire face à des révélations sur son passé, elle noue une relation avec trois jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun… si toutefois elles parviennent à survivre à un présent mortel.

Maison de retraite 2 de Claude Zidi Jr.

Avec Kev Adams, Jean Reno, Daniel Prévost

Quand le foyer Lino Vartan – qui accueille jeunes orphelins et seniors- doit fermer pour raisons sanitaires, Milann n’a pas d’autre choix que de répondre à l’invitation d’une maison de retraite dans le Sud qui les accueille pour l’été. Tous embarquent dans le bus d’Alban.

Vivants de Alix Delaporte

Avec Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz

Gabrielle, 30 ans, doit très vite trouver sa place au sein d’une équipe de grands reporters. Habités par leur passion pour la recherche de la vérité, leur sens de l’humour et de la solidarité, ils vont tout tenter pour retrouver la foi de leurs débuts et se réinventer.

Le Molière imaginaire de Olivier Py

Avec Laurent Lafitte, Stacy Martin, Bertrand de Roffignac

Paris, 17 février 1673. Comme tous les soirs, Molière monte sur la scène du théâtre du Palais-Royal pour jouer Le malade imaginaire. Ce sera sa dernière représentation.

Bob Marley: One Love de Reinaldo Marcus Green

Avec Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton

Bob Marley: One Love célèbre la vie et la musique d’une icône qui a inspiré des générations à travers son message d’amour et d’unité. Pour la première fois sur grand écran, découvrez l’histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l’adversité, le chemin qui l’a amené à sa musique révolutionnaire.

Chien et Chat de Reem Kherici

Avec Franck Dubosc, Reem Kherici, Philippe Lacheau

Diva, célèbre chat star des réseaux sociaux et Chichi, chien des rues, perdent leur maître respectif. Commence alors un voyage déjanté entre Montréal et New York avec d’un côté les humains qui ont perdu la trace de leurs animaux et de l’autre, les animaux livrés à eux-mêmes pour retrouver leurs maîtres…