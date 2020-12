Louis Chedid en concert en avril 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Louis Chedid présentera son nouvel album sur la scène du Casino Barrière de Toulouse le mercredi 28 avril 2021.

Après 5 ans d’absence, Louis Chedid est de retour avec « Tout ce qu’on veut dans la vie », un nouvel album lumineux et véritable hymne à l’amour. La dernière fois qu’il est monté sur scène c’était pour célébrer une histoire de famille hors du commun aux côtés de ses enfants Anna, Joseph et Matthieu (-M-), lors d’une tournée à guichets fermés. Cela fera plus de 7 ans que Louis Chedid n’aura pas tourné sous son nom. L’occasion d’écouter à nouveau ses mélodies intemporelles qui nous ont accompagnés pendant 40 ans (Ainsi soit-il, Anne ma sœur Anne, T’as beau pas être beau, Bouc bel air, ainsi que le conte musical “Le soldat rose”) ainsi que ses nouveaux titres.

Rendez-vous le 28 avril 2021 au Casino Barrière de Toulouse.

Réservations sur www.box.fr ou au 05 34 31 10 00