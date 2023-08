Lost Frequencies en live à Toulouse

Partager Facebook

Le Poney Club accueillera ce jeudi 31 aout la star Lost Frequencies pour un live exceptionnel à Toulouse.

La programmation estivale du Poney Club avec de nouveaux noms s’ajoutant à un line up déjà exceptionnel. Jeudi, c’est autour d’un DJ mondialement reconnu de prendre place sur scène. La superstar belge Lost Frequencies, de son vrai nom Félix De Laet, a connu un succès fulgurant dans l’industrie musicale internationale au cours des dernières années. Il est apparu pour la première fois sur la scène en 2014 avec son succès mondial « Are You With Me », qui l’a vu transformer un classique d’Easton Corbin, de style country, en une dose d’originalité mêlant pop et danse, consolidant fermement son nom sur la scène internationale. Lost Frequencies a également reçu de nombreux prix MTV EMA et IDMA (International Dance Music Awards), dont celui de « Meilleur artiste belge », tout en étant un pilier du Top 100 DJ’s Poll. Tout cela pour vous dire qu’un show unique vous attend le 31 août !

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/poneyclubtoulouse