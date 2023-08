M, Arthur H, Dany Boon Charlélie Couture fêtent les 20 ans du Festival du Verbe

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Créé en 2003 par Dick ANNEGARN, le Festival du Verbe fête cette année ses 20 ans les 16 & 17 septembre à Martres-Tolosane, près de Toulouse.

En septembre, près de Toulouse, un joli festival fêtera son 20e anniversaire. L’idée est de donner à des artistes un espace unique pour prolonger leur art et le confronter à d’autres sphères. Du 16 au 17 septembre à Martres-Tolosane, le Festival du Verbe offrira des créations nouvelles à un public curieux.

Le chanteur Dick Annegarn, créateur de ce rendez-vous, se souvient de la première édition : « Quand j’ai demandé à Claude Nougaro, en 2002 de parrainer notre futur Festival du Verbe, il m’a dit non, je viens. Voilà le secret de ce festival. Il est soutenu par les artistes qui viennent exposer des créations nouvelles à un public curieux. »Avant d’ajouter que depuis, « Vincent DELERM est venu faire une conférence sur les séries B, Dany BOON est venu faire du Raymond DEVOS. Yolande MOREAU est venu dire du PRÉVERT et Diane TELL du haïku »

Et pour cet anniversaire, du beau monde. Le Festival honore la Famille du Verbe et accueille -M-, sa soeur NACH, Arthur H, sa fille Marcia HIGELIN, Charlélie COUTURE, sa fille Yamée COUTURE, Dany BOON, Dick ANNEGARN et Christian OLIVIER. Famille pop et poétique. Flambeau créatif assuré.

Ce n’est pas tout ! Tout au long des deux jours, les festivaliers pourront s’arrêter discuter avec de bouquinistes, des marchands de vents, et renforcer le verbe avec des Food Trucks.

Programme des 20 ans du Festival

• Samedi 16 septembre

– Christian OLIVIER, chanteur des Têtes Raides, débute la journée en évoquant les poètes russes du 20ème siècle.

– Yamée COUTURE, comédienne, joue et chantedes créations poétiques de sa voix pure.

– Son père, Charlélie COUTURE nous livre une joute lyrique dont il a le secret, mystérieuse et hypnotique.

– Marcia HIGELIN chante avec singularité et audace, prend l’espace sans retenue.

– Son père, Arthur H, termine la journée, dans une prestation d’art vocal, de sa voix si particulière.

Les COUTURE et les HIGELIN débattront avec des élèves de CM2 de l’école Jean de la FONTAINE dans des interviews croisées sténographiées, familiales et décomplexées.

• Dimanche 17 septembre

– les CHEDID frère et soeur se retrouvent à leur tour sur la grande chaise jaune du Festival et se prêtent au jeu des interviews croisées avec les écoliers.

– Dany BOON et Dick ANNEGARN, frères du nord, font de même. Tous deux ont un goût commun pour l’absurde et nous préparent quelques curiosités poétiques, voire pataphysiques. Dany connaissant sur le bout des doigts et des lèvres le répertoire de Dick, ils chanteront aussi ensemble.

– Anna CHEDID, alias NACH, propose sa pop aérienne et intimiste au piano. Elle partage avec son frère une grand-mère poétesse, Andrée CHEDID et un père chanteur, Louis CHEDID. Et quelques grands moments sur scène, forcément évoqués dans des chansons entonnées en commun.

Matthieu CHEDID termine le Festival, entre douceur et arpèges virtuoses.

Festival du Verbe – 20 ans !

16 & 17 septembre 2023

MARTRES-TOLOSANE (31)

Gratuit

Plus d’infos : www.lesamisduverbe.org