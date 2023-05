London Broncos v TO XIII en direct sur L’Equipe

Partager Facebook

La rencontre du TO XIII face aux London Broncos de ce samedi 27 mai (18h15) sera diffusée en direct et gratuitement sur la chaine l’Equipe !

Après une semaine de pause, le TO retrouve le Championship ce week-end à l’occasion du Summer Bash. Grande tradition du championnat, les quatorze équipes se retrouvent au LNER Community Stadium de York pour un week-end 100% rugby à XIII. Pour l’occasion, la rencontre qui opposera le Toulouse Olympique aux London Broncos samedi 27 mai (18h15) sera diffusée sur la chaine L’Equipe Live 1.

Le match sera accessible gratuitement via le lecteur ‘L’Equipe Live 1’ depuis l’onglet TV du site internet L’equipe.fr/tv Live ou via l’Application smartphone et tablette L’Equipe (disponible via IOS ou Android). En revanche, il est nécessaire de créer un compte gratuitement en amont afin de vous connecter.

Pour voir le match : https://www.lequipe.fr/tv/