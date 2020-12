Live virtuel: Rencontre avec François Delarozière, directeur artistique de la Machine

Partager Facebook

Ce mercredi 9 décembre, à l’occasion de la sortie de l’album « Astérion, le Minotaure », François Delaroziere, la compagnie La Machine et La halle de la Machine Toulouse, répondra aux questions des lecteurs de ses ouvrages lors d’un live virtuel.

Les Editions Privat et Actes Sud vous invitent à une rencontre unique avec l’artiste et inventeur d’exception François Delaroziere, créateur du Minotaure et du désormais célèbre Grand Eléphant.

A l’occasion de la sortie de son ouvrage « Machines de Ville », de son album jeunesse « Astérion le Minotaure » ainsi que de l’album des musiques de La Machine « Le Gardien du temple », le public pourra poser de nombreuses questions autour de son univers et des futurs projet.

Le créateur évoquera sa passion pour les machines géantes, le choix du mythe du Minotaure et tant d’autres choses durant ce live.

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=58254