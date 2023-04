L’illustrateur toulousain François Foyard en dédicaces à la FNAC Toulouse

Partager Facebook

Ce samedi 15 avril, l’illustrateur toulousain François Foyard présentera le temps d’une dédicace le livre « Nina Simone en BD ».

A l’occasion de la sortie de la bande dessinée intitulée « Nina Simone en BD » La Fnac Toulouse Wilson a le plaisir d’accueillir l’illustrateur Francois Foyard, qui a participé à la création du très beau livre consacré à Nina Simone.

Nina Simone aurait eu 90 ans cette année. Pour prolonger sa mémoire et sa merveilleuse œuvre, les éditions Petit à Petit dévoilent Nina Simone en BD, une biographie dessinée simple et bouleversante de cette formidable chanteuse noire américaine.

Pianiste de génie, chanteuse fabuleuse et artiste engagée, Nina Simone reste une inspiration pour toute une génération. Nina Simone appartient au panthéon des voix exceptionnelles et demeure une immense artiste, inclassable. C’est l’histoire d’une émancipation, celle d’une jeune femme noire et pauvre vivant dans une Amérique marquée par la ségrégation raciste. C’est l’histoire d’une longue bataille, celle d’une artiste engagée dans le mouvement de défense des droits civiques. C’est l’histoire d’une longue carrière, celle d’une pianiste et chanteuse aussi talentueuse que studieuse. C’est l’histoire de Nina Simone, artiste unique qui restera un modèle et une source d’inspiration pour les générations à venir.

François Foyard est né à Toulouse. Etudie à l’Atelier de bandes dessinées d’Angoulême. Il met aujourd’hui ses illustrations au service de la presse et de l’édition jeunesse et travaille notamment avec Rageot, Fleurus et Milan Presse (« Géo ado », « Julie », « Manon », « Moi je lis »). Le voilà chez lui à Toulouse, à la FNAC ce samedi de 15h à 18h.