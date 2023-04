Les Olympiens se déplacent chez les Keighley Cougars

Partager Facebook

Ce samedi 15 avril, pour la 9e journée de Championship, le Toulouse Olympique se déplacent chez les Keighley Cougars.

Après une superbe performance à domicile face à Londres et une victoire 52-0, le TO poursuit sa route dans ce Championship 2023. Prochaine étape pour les hommes de Sylvain HOULES, un déplacement chez le champion de League One 2022, les Cougars de Keighley pour le compte de la 9e journée. Coup d’envoi 16h (heure française).

Côté TO XIII, après une belle prestation devant le public toulousain face à Londres (52-0), les bleus &blancs veulent enchainer pour effacer le dernier déplacement en date et cette défaite à Sheffield 36-4 le 25 mars dernier. L’objectif au classement étant de distancer les Eagles et tenter de se rapprocher des Leaders de Featherstone.

Côté Cougars, c’est la surprise de ce début de saison ! Les promus se classent actuellement 6e avec un bilan de 4 victoires et 4 défaites. Ils voudront enchainer une 3e victoire de suite face au TO, les hommes de Rhys LOVEGROVE restant sur 2 succès significatifs. Une grande victoire face à Bradford à domicile 34-6 et une très bonne performance en ramenant une victoire de York 22 à 10 lors du dernier round.

Les dernières fois

Les 9 oppositions entre Keighley et le TO XIII ont eu lieu entre 2008 et 2016. Cela fait donc 7 ans que les deux formations ne se sont pas rencontrées. Avantage côté Français, avec 6 victoires pour 1 match nul et 2 défaites. Le dernier revers pour les Olympiens remonte à l’année 2011 avec une défaite 16 à 10 à l’extérieur. Lors de leur dernière confrontation en 2016, les Toulousains avaient pris le meilleur sur les Cougars, 40 à 4.