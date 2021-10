Ligui Moly Starligue : Le FENIX Toulouse s’impose à Nîmes !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour le compte de la 7e journée, le FENIX Toulouse s’impose d’un petit but sur le parquet de Nîmes (25-26).

Comme on dit, « Jamais 2 sans 3 ». Oui pour la troisième saison consécutive, le FENIX s’impose du côté de Nîmes. Après un début de match compliqué, où le FENIX a du mal à rentrer dans la rencontre en subissant les assauts des Nîmois. Toulouse se voit revenir au score et prendre l’avantage à partir de la 16ème minute. Avec une attaque qui fait déjouer l’adversaire et une belle défense, le FENIX rentre aux vestiaires sur le score de 14/15.

Et comme un match du FENIX n’est jamais facile à regarder, la seconde période fût cardiaque. Effectivement, dés le retour sur le terrain, Toulouse conserve son avance jusqu’à la 47ème minute avant de se faire dépasser par Nîmes qui s’est vu mener de plus 2 buts à 10 minutes de la fin du match. Cependant, le FENIX y croit et a raison. Avec une défense mettant à mal les hommes de Franck Maurice, Toulouse tient et finit par marquer le but qui lui permettra de finir victorieux.

Résultat des courses 25/26 pour le FENIX qui n’est plus dernier du Championnat de France en attendant la réception de Dunkerque le weekend prochain.