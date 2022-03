Ligue 2 : Le TFC s’écroule à Caen

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Fin de série pour le Toulouse FC qui s’est incliné à Caen (4-1) ce samedi soir. Les violets restent leaders avec seulement 2 points d’avance sur le Paris FC.

Gros coup d’arrêt pour le TFC ! Sur les terres normandes, les toulousains connaissent leur première défaite après une série de 5 victoires de rang. Caen a parfaitement tenu sa place et a tendu le piège parfait au leader de Ligue 2. Menant rapidement 2-0 grâce à Mendy (18e) et Court (31e), les normands ont attendu Toulouse en leur laissant la possession. Les occasions furent pourtant normandes.

Au retour des vestiaires, Toulouse pousse et revient au score par Rafael Ratao (2-1, 48e). Or, Caen assomme les violets deux minutes après avec un but de Prince Oninagué (3-1, 51e) avant de finaliser la rencontre grâce à un 4e but de Nuno Da Costa.

Défaite donc, mais toujours la première place pour Toulouse après 28 journées de Ligue 2. Il faudra se reprendre dès mardi 15 novembre avec la réception de Amiens au Stadium.