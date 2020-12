Ligue 2 : Fin d’année 2020 en beauté pour le Toulouse FC

Partager Facebook

Ce mardi 22 décembre, le TFC a enregistré une troisième victoire de rang sur la pelouse du PAU FC (0-3) pour le compte de la 17e journée de Ligue 2.

L’objectif des toulousains pour cette fin d’année était clair : prendre le maximum de point avant la pause. Et c’est chose faite avec ce troisième succès consécutif chez les voisins palois. Healey, Amian, et Koné ont offert ce cadeau aux supporteurs toulousains. Rhys Healey a encore une fois fait une grande rencontre et inscrit son 8e but de la saison. Impressionnant.

Avec ce résultat, Toulouse finit l’année sur la troisième marche du podium à deux points du leader Grenoble. Rendez-vous début janvier au Stadium face à Paris.