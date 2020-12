Pro D2 : Colomiers, costaud à domicile

Partager Facebook

Mardi 22 décembre, pour le match en retard de la 8e journée de Pro D2, Colomiers confirme sa force à domicile en s’imposant face au leader, Perpignan (23-18).

Invaincu depuis 16 rencontres à la maison, Colomiers avait une belle carte à jouer face au leader catalans dans ce match en retard de la 8e journée de Pro D2. Et les hauts-garonnais ont réussi à conserver cette invincibilité malgré une belle performance de Perpignan. L’USAP inscrit des points à chaque passage dans le camp adverse pour virer en tête 6-12 à la pause.

Colomiers reprend vite les commandes de la rencontre avec un premier essai de pénalité ( 13-12, 56e). La mise est doublé quelques minutes plus tard sur un essai en force de Coletta (20-12, 64e). Cette avance, Colomiers ne la lâchera plus de la rencontre pour finalement s’imposer à domicile et démontrer encore leur grande force de caractère.

Un tel résultat conduit Colomiers à la 5e place de Pro D2 avec trois points de retard sur Oyonnax (3 e).