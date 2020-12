Ligue 2 : Des regrets pour le TFC face à Guingamp

Partager Facebook

Samedi soir, pour le compte de la 14e journée de Ligue 2, le TFC a concédé un match nul frustrant face à Guingamp (2-2).

Depuis quelques semaines, Toulouse avait la capacité de réagir après être mené au score. Ce samedi, changement de scénario. Les violets peuvent avoir des regrets après ce nul concédé face à Guingamp. Par deux fois, les toulousains ont mené au score grâce à Rhys Healey (51e) et Janis Antiste (74) et par deux fois, les bretons ont égalisé par Kevin Gomis (56e) et Ngbakoto (82e).

Toulouse laisse des points précieux et glisse à la 6e place de Ligue 2.