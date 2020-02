Ligue 1 : Nouveau coup dur pour le TFC

Partager Facebook

Pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, le TFC a pris un nouveau coup sur la tête en s’inclinant mercredi soir au Stadium face à Strasbourg (0-1).

Après un point pris à Amiens, Toulouse espérait mieux mercredi soir au Stadium avec la réception de Strasbourg. Une équipe de milieu de tableau mais rêvant d’Europe. Tout ne s’est pas bien passé malgré de l’ambition et du jeu. Mais un seul but coupe les jambes et embrouille la tête des violets.

A la 75e minute, le ballon ère dans les vingt mètres violets. Waris fait l’appel décisif qui lui permet de trouver une situation de face à face avec Lovre Kalinic. Tout juste entré en jeu, l’attaquant des visiteurs fait la différence pour les siens (0-1). Toulouse ne reviendra pas au score et concède un nouveau revers dans son antre.

Avec ce résultat, le Téfécé ne décolle pas de la dernière place surtout que dans le même temps, ses concurrents directs prennent des points. Toulouse compte 8 points de retard sur la 18e place et 11 points sur la 17e place. Prochaine rencontre à domicile Nice le 15 février.