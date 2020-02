Lambert Wilson dans le Misanthrope à Odyssud !

Partager Facebook

Lambert Wilson est magistal dans la nouvelle version du Misanthrope de Molière. Pour le découvrir sur scène, rendez-vous du 06 au 09 février 2020 à Odyssud Blagnac.

Molière a écrit Le Misanthrope avec l’énergie d’un être révolté. Une fougue contre l’hypocrisie, contre les gens de la cour qui font et défont les réputations. En opposant à la vanité du monde l’amour absolu d’Alceste (Lambert Wilson, magnifique) pour Célimène, laquelle se révélera mondaine et manipulatrice, Molière exprime un idéalisme qui défiera le temps. Faut-il fuir ce que l’on exècre et se retirer du monde ? Ou sommes-nous condamnés à composer avec nos semblables ?

Une rencontre exceptionnelle entre cette œuvre magistrale, d’une saisissante modernité, et la vision d’un maître, le grand metteur en scène Peter Stein, au sommet de son art.

Le Misanthrope

Du 06 au 09 février 2020

Odyssud Blagnac