Ligue 1 : Le TFC se sépare d’Antoine Kombouaré

Antoine Kombouaré a été démis de ses fonctions ce matin par le TFC. L’entraînement du groupe professionnel sera assuré par Denis Zanko, actuel Directeur technique du Centre de Formation. Cette annonce survient quelques heures après l’élimination en Coupe de France lors d’un 32e de Finale perdu face à une équipe de Nationale 2.

L’ancien entraineur de Strasbourg, Valenciennes, Paris, Lens et Guingamp avait signé un contrat jusqu’en 2021 avec le TFC mi-octobre dernier après le licenciement d’Alain Casanova. Le bilan est catastrophique avec une victoire et neuf défaites. Sans compter des éliminations en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Soit 11 défaites en 12 rencontres pour l’entraineur.



Toujours dernier de Ligue 1, Toulouse devra se reprendre rapidement pour ne pas descendre. 2020 commence mal.