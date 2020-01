Le Weekend des Curiosités 2020 à Toulouse avec Bellaire, Isaac Delusion, Luidji, Mézigue, Suzanne et Tsew the Kid

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Weekend des Curiosités 2020 ont dévoilé les premiers noms de cette nouvelle édition. Au bikini, les 5,6 et 7 juin 2020, on pourra voir Bellaire, Isaac Delusion, Luidji, Mézigue, Suzanne ou encore Tsew the Kid ( interview à lire ici : https://www.toulouseblog.fr/interview-tsew-the-kid-le-nouveau-rayon-de-lumiere-de-la-pop-urbaine/ )

Le Pass deux jours est déjà disponible à 20 euros sur www.leweekenddescuriosites.com

En musique, les premiers noms, ça donne ça :