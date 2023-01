Ligue 1 : Inspiré, le Toulouse FC s’impose à Auxerre (5-0)

Partager Facebook

Le Toulouse FC est venu à bout facilement de l’AJ Auxerre (0-5) en Bourgogne mercredi soir pour le compte de la 18e journée de Ligue 1.

Les violets sont attirés par le but. Le week-end dernier, en Coupe de France, Toulouse inscrivait sept buts à une équipe de division inférieur. Mercredi soir, en Ligue 1, c’est Auxerre qui a subi l’inspiration du Téfécé. Faut dire que le but de Chaibi (4e) a libéré et débridé la rencontre. Suivront les buts de A. Rouault (33′), B. van den Boomen (41′), Z. Aboukhlal (75’) et T. Dallinga (88’) avec deux passes de Moussa Diarra.

Avec ce résultat, le TFC bloque dans la deuxième partie du tableau à la 12e place avec 22 points avant de recevoir Brest dimanche 15 janvier à 15h au Stadium.