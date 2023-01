Toulouse : Un nouveau site internet dédié à la prévention des inondations

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un nouveau site internet dédié à la prévention des inondations dans l’agglomération toulousaine est en ligne : inondations-agglo-toulousaine.fr

Les 10 et 11 janvier 2022 ont été marqués par les crues de la Garonne et de certains de ses affluents. Bien que le niveau d’eau maximal ait été nettement en-deçà du niveau qui serait atteint en cas de crue exceptionnelle, des routes ont été impactées, mais aussi des habitations et des entreprises. Des automobilistes piégés par les eaux ont dû être secourus, tandis qu’à Toulouse l’île du Ramier a dû être partiellement évacuée. Pour Nicole Miquel-Belaud, Conseillère Métropolitaine en charge de la prévention des inondations : « ces inondations rappellent la réalité du risque auquel est exposée l’agglomération toulousaine ».

Pour prévenir et réduire ce risque, Toulouse Métropole a engagé en 2021 un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), en collaboration avec le Muretain Agglo, le SICOVAL et la Communauté de Communes du Grand Ouest Toulousain, à l’échelle de 94 communes de l’agglomération toulousaine. Ce programme bénéficie du soutien financier de l’État, de la Région Occitanie et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

Dans ce cadre, Toulouse Métropole vient de mettre en ligne un nouveau site internet afin de comprendre, de s’informer et de se préparer au risque d’inondation sur le territoire : www.inondations-agglo-toulousaine.fr