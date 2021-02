Jeudi du Muséum de Toulouse : Nouvelle conférence sur la sorcellerie

Partager Facebook

Fermé, le Muséum de Toulouse continue de proposer du contenu de qualité avec les jeudis du Muséum. Ce jeudi 18 février, place à « Sorcellerie et complotisme : la vérité est ailleurs ».

C’était la grande exposition de la fin d’année dernière. Malheureusement avec la fermeture des lieux culturels, « Magies, Sorcelleries » n’a pu prendre possession du Muséum de Toulouse dans les meilleures conditions. Peu importe, le musée toulousain a plus d’un tour dans son sac et prend la direction de YouTube les jeudis pour nous proposer des conférences en live.

Pour ce jeudi 18 février, le Muséum s’intéresse à la thématique du Sorcellerie et complotisme : la vérité est ailleurs .Y a-t-il quelque chose de commun entre la série américaine des années 1990 « X Files » et la sorcellerie ? Jean-Pierre Dozon part de l’hypothèse que les théories du complot et les interprétations conspirationnistes se forment sur un même mode explicatif. Fiction, cinéma, séries les illustrent, les renforcent et les propagent. L’invité du Muséum analyse le fondement politique et sociologique de cet imaginaire de la sorcellerie.

A découvrir sur la chaine youtube du Muséum de Toulouse : https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA

Plus d’infos : https://www.museum.toulouse.fr/