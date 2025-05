Concours : Gagnez vos places pour Fénix Toulouse Handball vs Limoges le dimanche 1er juin 2025 à 17h00 au Palais des Sports de Toulouse !

Amateurs de handball et supporters du Fénix Toulouse, c’est le moment de montrer votre ferveur ! Participez à notre concours et tentez de gagner vos places pour assister au prochain match à domicile de la Liqui Moly Star Ligue : Fénix Toulouse Handball affrontera Limoges le dimanche 1er juin 2025 à 17h00 au Palais des Sports de Toulouse !

C’est un rendez-vous crucial pour le Fénix, qui aura besoin de tout votre soutien pour cette rencontre importante. L’ambiance au Palais des Sports est toujours électrique lors des matchs de Liqui Moly Star Ligue, et cette confrontation contre Limoges promet d’être intense et pleine de rebondissements.

Venez nombreux pour pousser votre équipe vers la victoire ! Vos encouragements sont essentiels pour les joueurs.

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter vos places et vivre l’excitation du handball en direct, suivez les instructions ci-dessous :

[Insérer ici les modalités du concours : Par exemple, « Répondez à la question suivante en commentaire : ‘Quel est le surnom du Fénix Toulouse Handball ?' », ou « Taguez 2 amis avec qui vous aimeriez venir au match », ou « Partagez cet article en mode public », etc. Pensez à préciser la date limite de participation et les modalités de tirage au sort et de contact des gagnants.]

N’attendez plus, participez dès maintenant et tentez de remporter vos billets pour ce match qui s’annonce passionnant !

Infos Pratiques :

Date : dimanche 1er juin 2025 à 17h00

Lieu : Le Palais des Sports de Toulouse

Réservations :

Le Fénix Toulouse Handball