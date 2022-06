L’humoriste Sandrine Sarroche en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Connue pour ses chroniques sur Paris Première ou sur RTL, Sandrine Sarroche s’attaque à la scène du Casino Barrière de Toulouse le 24 juin prochain.

Décodeuse décapante de l’actu sur Paris Première, Sandrine Sarroche nous embarque cette fois dans son parcours de provinciale à la conquête de Paris. En mêlant sketches, stand-up et chansons elle nous livre sa vision chic et choc de la vie. Tout y passe : les ados, les bobos, les bonobos et même le psy d’Anne Hidalgo. C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre !

Il faudra attendre le 24 juin 2022 pour découvrir l’humoriste sur la scène du Casino Barrière de Toulouse.

Infos et réservations : www.box.fr