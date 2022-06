Haute Garonne : 128 restaurants en lice pour le Prix Lucien Vanel 2022

Partager Facebook

C’est 128 restaurants qui sont en lice pour les Prix Lucien Vanel 2022. Les votes sont ouverts jusqu’au 15 septembre prochain !

Pour sa 10ème édition anniversaire, cette olympiade gourmande fait son grand retour après 2 ans d’interruption. 128 participants répartis dans 5 catégories dont 2 grandes nouveautés : prix catégorie Brunch et prix catégorie Cassoulet.

Les catégories 2022 du Prix Lucien Vanel

PRIX CATÉGORIE “GRANDE TABLE”

Récompense le meilleur établissement pour sa cuisine raffinée dans un cadre haut de gamme. Une table gastronomique, à la mise de table de grande qualité au personnel qualifié.

PRIX CATÉGORIE “TABLE GOURMANDE”

​Récompense l’établissement servant une cuisine gourmande aux accents régionaux et des produits frais et locaux, ainsi qu’un service et une mise de table professionnels.

PRIX CATÉGORIE “TABLE DU MIDI, BAR À MANGER, BISTROT BRASSERIE”

Récompense l’établissement pour une cuisine de midi faite maison dans un cadre sympathique avec un menu abordable ne dépassant pas les 25 euros.

PRIX CATÉGORIE “BRUNCH”

Récompense des établissements proposant un brunch autour de propositions chaudes et froides, sucrées et salées, en buffet ou en assiette, privilégiant les produits d’Occitanie.

PRIX CATÉGORIE “CASSOULET”

Récompense des établissements proposant Le Cassoulet Toulousain.

A vous de voter !

Jusqu’au 15 septembre 2022, le public est invité à visiter les restaurants et à voter pour sa table favorite. S’en suivront les votes des membres de l’académie Lucien Vanel, à partir des 10 tables sélectionnées par le public dans chaque catégorie jusqu’au 20 octobre.

Les Résultats seront annoncés en novembre 2022 autour de 2 parrains d’exception Aurélie Baylac et Guillaume Gomez.

Pour voter : https://www.prixlucienvanel.org/vote-du-public/