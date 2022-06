En juillet, Cugnaux célèbre les arts du Cirque

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 1er et 2 juillet, la Ville de Toulouse accueille la 11e édition du Festival des Arts du Cirque avec une belle programmation.

Le Festival des Arts du Cirque Contemporain est un rendez-vous incontournable de la vie culturelle cugnalaise. Pendant deux jours, les spectateurs découvriront une programmation riche d’événements proposée au Parc du Manoir.

L’Ecole ça cirkule ouvrira le bal vendredi 1er juillet puis place à une soirée de spectacles avec notamment le Cirkvost ou encore les Rogers Brass. Le lendemain, nouvelles journées en compagnie des Baladins du Rire, Beblibop ou encore les Quat’fers en l’Air.

VENDREDI 1er JUILLET

• A partir de 18h : début des festivités entre entresorts et animations de la Boit’J.

• Dès 19h, premier spectacle aux saveurs acrobatiques, suivi d’une représentation de

jonglerie et pour finir un programme de haute voltige.

SAMEDI 2 JUILLET

• Retrouvez dès 16h des animations durant l’après-midi : entresort, atelier, manège et initiation au cirque, de quoi se fondre dans l’univers des circassiens le temps d’un week-end.

• Début des spectacles à 19h avec au programme acrobatie, théâtre de rue et cadre aérien.

Chaque soir après le dernier spectacle, laissez-vous emporter et profitez de la fin de soirée au son d’un brass band. Tout au long du festival, glacier, foodtruck et buvette vous accueilleront pour vous apporter toutes les notes rafraîchissantes sucrées et salées nécessaires !

Pour en savoir plus sur le Festival des Arts du Cirque : ville-cugnaux.fr