L’humoriste Djamil Le Shlag en spectacle à Toulouse

L’humoriste Djamil Le Shlag, découvert sur Radio Nova et France Inter, sera en spectacle à la Comédie de Toulouse le 30 juin 2022.

Après un premier tour de chauffe au Théâtre de Dix Heures, Djamil Le Shlag revient sur les planches plus affûté que jamais. Avec un nouveau spectacle plus proche du match de boxe que du stand-up, Le Shlag part à la conquête du titre de plus gros punchliner. Pour son premier round chez les pros, il n’a qu’un objectif : le KO.

Ses armes ? Une énergie incroyable, un phrasé unique et un jeu de jambes légendaires qui vous pousseront dans les cordes pendant 60 minutes.

Venez découvrir Djamil le Shlag dans son nouveau spectacle 1er Round ! Un show plus proche du match de boxe que du stand-up…

Après ses chroniques sur Radio Nova, retrouvez chaque semaine sa chronique au phrasé unique sur France Inter dans Par Jupiter aux côtés de Charline Vanhoenecker.

Réservations : http://www.lacomediedetoulouse.com/