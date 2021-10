L’histoire continue entre le TO et Lloyd WHITE

Le talonneur international Gallois Lloyd WHITE a prolongé au Toulouse Olympique pour une saison supplémentaire et retrouvera donc la Super League avec les Bleus et Blancs en 2022.

Pour sa première saison au plus haut niveau européen, le club Olympien pourra donc s’appuyer sur l’expérience de son talonneur, lui qui a été plongé dans le grand bain de la Super League avec les « Crusaders » Gallois à 19 ans pour ses débuts professionnels et joué depuis plus de 200 matchs de haut niveau, principalement avec les Widnes Vikings, entre 2012 et 2018.

Après 2 petits matchs joués l’année dernière, l’international gallois (20 capes) a pris part à 11 rencontres de Championship en 2021 (4 essais), ce qui lui a permis d’apposer sa patte sur le jeu toulousain et de participer activement aux succès du TO. Technique, intelligent et bon défenseur, il a été la rampe de lancement privilégiée du système de Sylvain HOULES, et le sera donc encore en 2022.