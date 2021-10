Bruguières : Bon anniversaire le Bascala !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La salle du Bascala de Bruguières, près de Toulouse, fêtera son 10e anniversaire les 1er et 2 octobre avec un programme exceptionnel.

Depuis 10 ans, la salle au nord de Toulouse nous a fait vibrer avec de nombreux spectacles, concerts et événements exceptionnels. 10 ans à découvrir des artistes et de jolis moments. Pour les 10 ans, il fallait bien deux jours pour fêter ce moment ! Les 1er et 2 octobre, le public pourra participer à cet anniversaire avec des spectacles, des visites , une expo et des concerts.

Vendredi, pour debuter, place à la pièce Un séjour Presque Parfait avec notamment Jean-Pascal Lacoste, ex candidat de la Star Academy 1.

Et samedi, c’est le grand soir. Sortez votre plus beau look et venez vous amuser et danser sur les meilleurs tubes des années 80 à 2000. Une soirée qui nous ressemble, du rock, de la pop, de la variété … et surtout la joie de se retrouver enfin. Les chanteurs et musiciens du groupe Delight vont vous faire revivre le meilleur de vos tubes préférés. Une soirée interactive dans laquelle vous serez mis à contribution ! Alors révisez vos classiques : blind test, concours de danse et beaucoup d’autres surprises au programme.

> https://spectacles.le-bascala.com/

LE PROGRAMME :

VENDREDI 1er OCTOBRE

UN SÉJOUR PRESQUE PARFAIT – Comédie romantique d’Anne-Laure ESTOURNES avec Jean-Pascal LACOSTE, Katia TCHENKO, Frank DELAY et Emmanuelle BODIN – 21h – 32€/27€ – Billetterie

SAMEDI 2 OCTOBRE

VISITES GUIDÉES – Découvrez l’envers du décor de votre salle de spectacle ! Départ des visites à 10h et 11h30 – Sur inscription, places limitées

SPECTACLE ‘‘LES CHIMÈRES DU VENT’’ – Cie Envers du monde. Déambulation aventureuse et performance de bulles de savon géantes – 13h et 17h30 – Gratuit – Base de loisirs

LE GRAFF DÉMO – Réalisation d’une fresque en live – De 10h à 18h – Parvis du Bascala – Gratuit

ATELIERS GRAFFITI – De 14h à 18h – Parvis du Bascala – Gratuit – Sur inscription, places limitées

LE BIG PIANO – Virtuose ou débutant, venez vous amuser en jouant du piano géant – De 14h à 19h – Gratuit – Parvis du Bascala

TREMPLIN MUSICAL – Venez applaudir les 4 groupes amateurs finalistes du tremplin musical des 10 ans du Bascala – De 14h à 17h – Théâtre de verdure du Bascala

CONCERT GOSPEL WALK – De 18h30 à 20h – Théâtre de verdure du Bascala – Gratuit – Places limitées

BIRTHDAY PARTY DU BASCALA – Soirée années 80-90-2000 – Venez déguisés et tentez de gagner des places de spectacles – 20h – 10€/8€ – Billetterie

FEU D’ARTIFICE – 21h15 – Gratuit – Base de loisirs

EXPOSITION PHOTO ‘‘Le Bascala en 10 ans de spectacles’’

Du 17 septembre au 13 octobre à la médiathèque

A partir du 22 septembre sur la base de loisirs