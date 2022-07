L’exposition “Les Formes du Design”  à la rentrée à Toulouse

Partager Facebook

L’exposition “Les Formes du Design” se tiendra du 7 au 28 septembre 2022 au RoseLab à Toulouse.

Labellisée France Design Week et co-créée par l’isdaT, institut supérieur des arts et du design de Toulouse, Le RoseLab, atelier de fabrication partagée et distribuée, et Design Occitanie, association de designers, Les Formes du Design est une exposition visant à promouvoir auprès de tous les publics (entreprises, collectivités, grand public…) la puissance transformatrice du design dans toutes ses dimensions, qu’elles soient systémiques (stratégies, organisations, management) ou expérientielles (services, espaces, interfaces, objets).

Une forme de défi : qu’est-ce que le/les Design·s ? Un·e Designer ? Pourquoi et surtout comment le Design intervient en Occitanie dans sa diversité, sa singularité ?

À travers la présentation d’une quarantaine de travaux autour de la commande de designers, makers et étudiant·es, l’Occitanie fabrique sa première valorisation d’un design local, circulaire, durable, innovant et vital dans une démonstration de design : lisible, accessible, concrète et didactique.

« Réchauffement climatique, perte de biodiversité, conflits liés aux matières premières et rares, populations déplacées : nos modes de vie, de production, de consommation, doivent se transformer sans délai pour maintenir une planète vivable. Le design tient un rôle majeur dans nos capacités de transformation. Du signe à l’objet, de l’espace aux écosystèmes, de la société aux systèmes complexes, le designer est un concepteur qui permet aux projets, à toutes les échelles, d’être intelligibles, utiles, vecteurs de changements concrets. Labellisée France Design Week, l’exposition Les Formes du Design a vocation à mieux faire connaître le design auprès de tous les publics ; l’isdaT en est un acteur clé car il forme les designers du futur, qui, en participant à cette exposition, sont intégrés dès leurs études dans les réseaux professionnels. » explique Jérôme Delormas, directeur général de l’isdaT.

