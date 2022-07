Vidéo : Foé de retour avec « Le Temps Court »

Partager Facebook

Le toulousain Foé est de retour avec un nouveau single « Le Temps Court », premier extrait pour son très attendu nouvel album prévu pour le mois d’octobre prochain.

On avait laissé Foé avec un superbe premier album « ÎL » et des titres comme Alors Lise, Mommy ou encore Boquet de Pleurs. Ses mélodies, sa voix si puissante, si vertigineuse, se heurtent à un univers personnel bouleversant. Avec son nouveau titre « Le temps court », il nous emmène vers le vertige avec une juste que lui seul maîtrise le dosage. On reparlera de Foé à la rentrée, c’est certain !