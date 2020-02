Les vacances de février à l’Espace Saint Georges !

Partager Facebook

Pendant les vacances scolaires de février, l’Espace Saint Georges propose des animations hautes en créativité, les samedis 8 et 15 février et les mercredis 12 et 19 février.

Enfants et familles pourront partager des moments conviviaux à l’Aquarium autour d’activités de façonnage de ballons et d’animations magiques de bande-dessinées. À cette occasion, les visiteurs (re)découvriront également l’exposition évolutive et les nouvelles œuvres des étudiants de l’école d’art « Studio M », sur le thème du changement et de la métamorphose au cœur de l’Aquarium.

Pendant les vacances de février, enfants et familles sont invités à l’espace Aquarium de l’Espace Saint Georges pour participer à deux activités créatives :

« Ma BD prend vie » L’Espace Saint Georges libère des bulles… de BD ! Avec l’activité « Ma BD prend vie », petits et grands auront l’opportunité de voir leurs propres dessins s’animer. Le principe est simple, sur une base de dessins prédéfinis, l’enfant peut choisir un modèle, le colorier et le prendre en photo avec une tablette. En un coup de baguette magique, le dessin prend vie !

Sculptures de ballons

Pour les amateurs d’activités manuelles, un clown animera un atelier pour apprendre comment créer et façonner des sculptures de ballons. Les participants pourront évidemment repartir avec leurs créations.

Enfin, la mascotte Super Georges sera présente sur les quatre journées d’animations, pour le plaisir des plus jeunes.

Vacances à l’Espace Saint Georges

Les samedis 8 et 15 février et mercredis 12 et 19 février 2020, de 10h à 13h et de 14h à 18h.