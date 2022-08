Les Têtes Raides à la rentrée au Bascala

Partager Facebook

Le groupe Têtes Raides prendra place sur la scène du Bascala de Bruguières le 23 septembre prochain.

La genèse de Bing Bang Boum, quinzième album de Têtes Raides enjambe la covid et les

silences figés. Il s’est passé sept ans depuis le précédent album mais, surtout, le line up historique du groupe est reconstitué. Ils sont tous là.

Et voici donc les retrouvailles avec cette équation géniale éclose à la fin des années 1980 : chanson, punk-rock et musique de cirque, énergie turbulente et vertige poétique, méditations électriques et pogo existentialiste, expressionnisme binaire et valse rebelle…

Écrit pour l’essentiel en 2019, l’album s’est miraculeusement trouvé en synchronicité avec ce

que l’on a vécu dans l’étrange année perdue. Cri d’urgence, de liberté, d’humanité, besoin de vivre pleinement une fraternité déliée et franche. « Vous de grâce qui dormez / Dans un sommeil à triple tour / Qui n’avez plus d’oreille / Que pour votre sang captif ».

Rendez-vous avec les Têtes Raides le 23 septembre au Bascala de Bruguières !

Réservations : specatcles.le-bascala.com