Les temps forts de la semaine à Cinélatino !

Pour cette belle semaine de Cinélatino, le public aura droit à des projections, des rencontres et de nombreuses découvertes. Quels sont les temps forts ?

Le festival Cinélatino 2023 a débuté sur les chapeaux de roue vendredi 24 mars avec la cérémonie d’ouverture. Les salles sont remplies et le public très enthousiaste. Semaine foisonnante à Toulouse avec de beaux événements à ne pas rater.

Projection du film Alis

Dans le cadre du focus cinéma colombien contemporain, rendez-vous pour la projection d’ALIS de Clare Weiskopf et Nicolás Van Hemelryck. Malheureusement, la réalisatrice Clare Weiskopf, ne pourra finalement pas être présente.

Séance interprétées en LSF, accompagnées par l’association Sens dessus dessous, présentées par les étudiant·es de la prépa cinéma du lycée Saint-Sernin.

>>> Lundi 27 mars | 18h15 au Cinéma abc

Otra Mirada : Rencontre avec Tatiana Huezo

Venez rencontrer et échanger avec Tatiana Huezo et découvrir ses films : Tempestad à 17h40 et Noche de Fuego à 20h45.

Animée par Franck Lubet, responsable de la programmation de La Cinémathèque de Toulouse

>>> Mardi 28 mars | 19h30 – La Cinémathèque de Toulouse

Ouverture de Cinéma en Construction 42 : rencontre avec Juan Sebastián Mesa

Dans le cadre de l’ouverture de Cinéma en construction 42, découvrez le film La Roya de Juan Sebastián Mesa et échangez avec lui lors de la rencontre programmée.

>>> Mercredi 29 mars | 19h Pathé Wilson

Rencontre avec Santiago Caidedo

Dans le cadre du cinéma d’animation assistez à la projection de Virus Tropical et rencontrez le réalisateur : Santiago Caicedo.

>>>> Jeudi 30 mars | 15h Cinémathèque de Toulouse (69 rue du Taur)

Du désarroi au rêve | les oeuvres brèves de Tatiana Huezo

Découvrez le programme de courts-métrages du désarroi au rêve, les oeuvres brèves de Tatiana Huezo et rencontrez la réalisatrice Tatiana Huezo.

L’entrée est libre.

>>> Jeudi 30 mars | 18h30 Musée les Abattoirs à Toulouse

Rencontre avec Mercedes Gaviria Jaramillo

Dans la cadre du focus cinéma colombien contemporain retrouver la projection du film Como el cielo después de llover de Mercedes Gaviria Jaramillo et échangez lors de la rencontre avec lui.

>>> Jeudi 30 mars | 19h40 au Cinéma abc à Toulouse

Les apéros concerts

Tous les soirs de 18h30 à 19h30, profitez d’un petit concert à l’heure de l’apéro !

>>> Cour de la Cinémathèque (56 rue du Taur)

Toute la programmation : http://www.cinelatino.fr/