Champions Cup : Le Toulouse Olympique s’incline chez les Eagles

Le TO s’est incliné à Sheffield 32-4 lors du round 7 de Championship ce samedi 25 mars.

La rencontre débute avec un essai transformé des hôtes dès la 3e minute de jeu, alors que les Français n’ont pas encore touché le ballon, 6-0.Le jeu se neutralise entre les 2 formations pendant quinze minutes, jusqu’à la 20e où les Eagles accélèrent et marquent 4 essais en 20 minutes. Les Olympiens trop imprécis en défense et trop brouillons en attaque restent muets lors de ce premier acte. 26-0 à la pause.

La deuxième mi-temps est plus équilibrée, les Bleus & Blancs reviennent avec d’autres intentions. Les hommes de Sylvain HOULES poussent pour revenir au score rapidement, mais la maladresse les prive de recoller à la marque. Un essai de Mathieu JUSSAUME récompense enfin les efforts des Toulousains face aux Eagles, qui se voient sanctionner d’un carton jaune à la 63e minute de jeu. Le TO ne parvient néanmoins pas à enchaîner et c’est Sheffield qui inscrit un dernier essai avant la fin de cette rencontre. Score final 32-4.

Deuxième défaite de la saison pour le groupe Olympien qui retrouvera son terrain d’Ernest Wallon pour le prochain match avec la réception des London Broncos le vendredi 7 avril à 18h.